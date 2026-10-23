Дмитрий Хворостовский на концерте в честь своего 50-летия на сцене Государственного Кремлевского Дворца в Москве, 2013 год © Руслан Кривобок/РИА "Новости"Российский исполнитель Дмитрий Хворостовский вошел в топ любимых оперных певцов россиян.
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