Алтай попал в число регионов, где больше всего жителей с просроченными кредитами

В крае почти 4% населения имеют долги перед банками Алтайский край занял 60-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов, а Республика Алтай – 78-е место, сообщает РИА Новости.
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