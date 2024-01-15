Бочкарев: первый этап программы реновации завершили в 41 районе Москвы

Первый этап программы реновации завершился в 41 московском районе, в 19 из них — в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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