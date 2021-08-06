Военнослужащие Космических войск ВКС почтили память второго космонавта планеты

В подмосковном Краснознаменске прошли памятные мероприятия, посвящённые 60-ой годовщине со дня полёта в космос второго космонавта планеты летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Германа Степановича Титова.
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