Грузите апельсины бочками! Ну, или ящиками! Или, когда придумали диван с моторчиком

Научно-популярный проект «Автомобили мира 1769-1903 гг.». Выпуск 5. Колумбия Марк VII 1897 г Этот трехколесный велосипед был произведен в 1897 году компанией Pope Manufacturing Company в Хартфорде, штат Коннектикут, США, как Columbia Mark VII.
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