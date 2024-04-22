НСФР предложил избавить льготных заемщиков от налога на материальную выгоду

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Госдуму с поправками к законопроекту, меняющему Налоговый кодекс, которые предполагают внесение изменений в части получения материальной выгоды от экономии процентов по кредиту, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.
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