Промышленный майнинг назвали новым драйвером российской энергетики

В Москве проходит VII Международный форум «Российская энергетическая неделя-2024» — главное событие в сфере энергетики и ключевая международная площадка для обсуждения будущего топливно-энергетического комплекса, путей развития и противостояния новым вызовам.
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