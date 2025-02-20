Владельцы каких автомобилей обязаны пройти техосмотр в 2025 году?

В начале года было много новостей об изменении правил техосмотра. Рассказываем, как все обстоит на самом деле В январе и феврале многие СМИ писали о грядущих изменениях в правилах прохождения техосмотра для владельцев автомобилей.
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