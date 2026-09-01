Баттон призвал Алонсо не спешить с уходом из Формулы 1

Баттон призвал Алонсо не спешить с уходом из Формулы 1Открытый источникБудущее Фернандо Алонсо в Формуле 1 по-прежнему остается неопределенным.
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