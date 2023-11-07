Из книги Чаленко о Новороссии: «После разговора с Ющенко я стал ещё большим „патриотом Украины“»

«ПолитНавигатор» начинает публикацию отрывков из книги «Новейшая история Новороссии» — южнорусского журналиста-политэмигранта Александра Чаленко («Южнорусского еретика»), вынужденного после государственного переворота в феврале 2014 года переехать из Киева в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии