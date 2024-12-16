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«Во время гимна замечаешь, что ты на глазах 20 тысяч зрителей»

«Во время гимна замечаешь, что ты на глазах 20 тысяч зрителей»

В 2023 году хоккеист ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев был неожиданно выбран под шестым номером на драфте НХЛ, оказавшись выше всех среди россиян, опередив даже звездного нападающего Матвея Мичкова.

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