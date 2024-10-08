Каспаров назвал Шольца и Байдена импотентами, а себя – сравнил с Лениным

Политнавигатор Грядущая встреча лидеров государств формата «Рамштайн», где будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине, – это съезд политических импотентов, которые готовы на всё, лишь бы не воевать с РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии