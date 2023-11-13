Продюсер Рудовская заявила, что счастлива за фигуристку Муравьеву

Совладелица академии "Ангелы Плющенко", известный продюсер Яна Рудковская, комментируя победу ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на этапе Гран-при России в Казани, заявила, что фигуристка очень долго работала, чтобы достичь такого результата.