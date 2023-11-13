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Продюсер Рудовская заявила, что счастлива за фигуристку Муравьеву

Продюсер Рудовская заявила, что счастлива за фигуристку Муравьеву

Совладелица академии "Ангелы Плющенко", известный продюсер Яна Рудковская, комментируя победу ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на этапе Гран-при России в Казани, заявила, что фигуристка очень долго работала, чтобы достичь такого результата.

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