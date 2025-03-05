Наблюдатели ШОС назвали парламентские выборы в Таджикистане демократичными

Алматы, 4 марта /Синьхуа/ -- Миссия Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, наблюдавшая за выборами в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли /нижнюю палату парламента/ Республики Таджикистан, назвала их прозрачными, достоверными и демократичными.
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