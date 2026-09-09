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Осенью-2026 куртки стали практичнее: эти трендовые модели можно носить и с джинсами, и с платьем

Осенью-2026 куртки стали практичнее: эти трендовые модели можно носить и с джинсами, и с платьем

Осень 2026 года обещает быть стильной и комфортной! Наконец-то не придется терпеть неудобства ради красоты, ведь главный тренд сейчас – это сочетание элегантности и практичности.

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