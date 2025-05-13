Молдавский футболист покидает высший дивизион Израиля

Крайний нападающий сборной Молдовы (42 игры, 5+1) Виталий Дамашкан вместе со своим клубом «Маккаби» из Петах-Тиква вылетел из высшего дивизиона Израиля и со следующего сезона будет выступать во 2-й лиге страны.
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