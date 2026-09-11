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Царьград

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Ветераны СВО на Кубани бесплатно освоят бизнес: 100 заявок уже подано

Ветераны СВО на Кубани бесплатно освоят бизнес: 100 заявок уже подано

В Краснодарском крае запускают бесплатную образовательную программу «Наше дело» для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.

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