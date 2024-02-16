Три объекта столичного метрополитена оформили в Росреестре в январе

Управление Росреестра по Москве внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения об административном здании ГУП «Московский метрополитен», а также об объектах технологической части транспортно-пересадочного узла на станции метро «Озерная» общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров.
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