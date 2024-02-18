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Путин назвал происходящее на украинском направлении судьбой России

Путин назвал происходящее на украинском направлении судьбой России

РИА Новости/Александр Казаков Все, что происходит на украинском направлении, для России является судьбой, вопросом жизни и смерти, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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