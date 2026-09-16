В Кушвинском районе фура повисла на мосту через Туру

Вечером 15 сентября в кушвинском районе случилось ДТП на мосту через реку Туру. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в 20:45 на 202-м километре автодороги Екатеринбург – Серов на участке, где велись ремонтные работы, водитель МАЗа не справился с управлением, разметал строительные блоки и врезался в ограждение.
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