В Кушвинском районе фура повисла на мосту через Туру

Вечером 15 сентября в кушвинском районе случилось ДТП на мосту через реку Туру. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в 20:45 на 202-м километре автодороги Екатеринбург – Серов на участке, где велись ремонтные работы, водитель МАЗа не справился с управлением, разметал строительные блоки и врезался в ограждение.