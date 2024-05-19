МО РФ: группировка "Запад" поразила позиции ВСУ в районе Торского в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение 63-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского в Донецкой народной республике (ДНР).
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