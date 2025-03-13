Какой сегодня праздник: 14 марта – Всемирный день сна

14 марта 2008 года впервые отметили Всемирный день сна. По инициативе Международного комитета дня сна и Международной ассоциации медицины сна (WASM) этот праздник проводится ежегодно в пятницу второй полной недели марта, перед днем весеннего равноденствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии