Проба 2

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18 доказательств того, что настоящая археология может быть такой же крутой, как нам в фильмах показывают

18 доказательств того, что настоящая археология может быть такой же крутой, как нам в фильмах показывают

Благодаря кинематографу об археологии сложилось впечатление как о занятии, полном приключений, которые случаются с героями наподобие Индианы Джонса — обаятельными, с хлыстом и в шляпе.

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