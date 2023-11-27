Дети участников СВО получат подарки от государства на Новый год в Забайкалье

В Забайкальском крае для детей участников спецоперации подготовили подарки на Новый год.По распоряжению губернатора края детям военных, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей вручат 54 тысячи новогодних подарков, сообщили в Telegram-канале Фонда развития Забайкальского края.