Дети участников СВО получат подарки от государства на Новый год в Забайкалье

В Забайкальском крае для детей участников спецоперации подготовили подарки на Новый год.По распоряжению губернатора края детям военных, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей вручат 54 тысячи новогодних подарков, сообщили в Telegram-канале Фонда развития Забайкальского края.
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