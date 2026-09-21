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Царьград

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Последний банкет: На Западе заговорили о преемнике Си. Так что случилось и почему Путин в опасности?

Последний банкет: На Западе заговорили о преемнике Си. Так что случилось и почему Путин в опасности?

Саммит БРИКС в Индии закончился, впереди судьбоносная встреча в США, как пишут западные журналисты. И они же задаются, казалось бы, неожиданным вопросом: кто станет преемником лидера Китая Си Цзиньпина? В иностранной прессе на полном серьёзе выражают опасения, а сможет ли 73-летний председатель КНР добраться до американцев или Пекин раскроет "правду" о состоянии Си в преддверии поездки в США? Разворот любопытный.

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