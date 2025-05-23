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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о Загитовой и Медведевой: «Ну что, какой следующий коллаб ждать? Ягудин берет интервью у Плющенко, чтобы тот выступил на его 45-летии?»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостьей ютуб-шоу двукратного серебряного призера ОИ Евгении Медведевой «БеС комментариев».

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