Суверенитет России под ударом: Кто из наших чиновников идёт на помощь глобалистам?

ИМ

Ильдус Мамлеев

России это подписывать не надо ни при каком раскладе. Мы ещё не знаем откуда появился Ковид-19. А нас уже погуют новой пандемией [которую очередной раз "выпустят" из биолабораториями США разбросаных по всему миру]. Это мировой контроль над всем Миров, под благовидными намерениями. А ВОЗ давно уже себя дискредитировала в глазах всего мира, там всё давно проплачено "спонсорами и хозяевами мира". Так что выводы делайте сами.