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Суверенитет России под ударом: Кто из наших чиновников идёт на помощь глобалистам?

Суверенитет России под ударом: Кто из наших чиновников идёт на помощь глобалистам?

Всемирная организация здравоохранения стоит на пороге, так называемого, большого прорыва – грядёт принятие пандемийного соглашения, которое должны подписать все страны-участники, в том числе Россия.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
России это подписывать не надо ни при каком раскладе. Мы ещё не знаем откуда появился Ковид-19. А нас уже погуют новой пандемией [которую очередной раз &quot;выпустят&quot; из биолабораториями США разбросаных по всему миру]. Это мировой контроль над всем Миров, под благовидными намерениями. А ВОЗ давно уже себя дискредитировала в глазах всего мира, там всё давно проплачено &quot;спонсорами и хозяевами мира&quot;. Так что выводы делайте сами.
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