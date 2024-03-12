В США обитающие во дворе аллигаторы напали на 80-летнюю пенсионерку

Смертоносные двухметровые рептилии, обитающих во дворе дома, утащили пожилую американку под воду.Два аллигатора, содержавшиеся в водоеме на территории частного дома, напали на пенсионерку в штате Флорида.
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