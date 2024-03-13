Байден и Трамп набрали нужное количество делегатов для участия в выборах

Опрос избирателей показал, что действующий президент США Джо Байден и бизнесмен Дональд Трамп получили необходимое количество мандатов для выдвижения от Демократической и Республиканской партий на президентские выборы в ноябре.
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