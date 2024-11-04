Управленец НБА: «Наггетс» загонят Йокича, если он продолжит столько играть»

29-летний центровой «Денвера» в 6 матчах на старте сезона проводит на площадке в среднем по 37 с половиной минут, набирая 29,8 очка, 12,3 подбора и 9,8 передачи за игру.
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