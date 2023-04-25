Правоохранители в Московской области пресекли деятельность швейного цеха с нелегалами

Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому горокругу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили на территории промзоны около деревни Ожерелки подпольный швейный цех, в котором незаконно работали и жили иностранцы.
Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому горокругу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили на территории промзоны около деревни Ожерелки подпольный швейный цех, в котором незаконно работали и жили иностранцы.
Свежие комментарии