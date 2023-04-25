Федеральное агентство новостей №1

7 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Владимирович
    А немецкие знамёна и штандарты брошенные к подножью Мавзолея не символ Великой Победы Советского народа? А Сталин, ка...Представитель МИД...
  • Наталья Середа
    У таких людей, как Пригожин должна быть прямая связь с Главнокомандующим, а иначе как.«Прогноз у нас ап...
  • Ната
    А кто ЭТО?!Задержанной «коро...

Правоохранители в Московской области пресекли деятельность швейного цеха с нелегалами

Правоохранители в Московской области пресекли деятельность швейного цеха с нелегалами

Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому горокругу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили на территории промзоны около деревни Ожерелки подпольный швейный цех, в котором незаконно работали и жили иностранцы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх