Военкор Сладков: ВСУ терпят серьезное поражение в Клещеевке

Военкор Александр Сладков опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, утверждая, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности в селе Клещеевка после того, как их выбили из Марьинки.
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