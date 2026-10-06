The Economic Times: тяжелые металлы оказались в продукции 62 брендов кормов

Тяжелые металлы обнаружили в 99 из 100 образцов кормов 62 популярных брендов. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на исследование организации Clean Label Project.
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