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Лавров начал встречу с генсеком ООН Гутерришем

Лавров начал встречу с генсеком ООН Гутерришем

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, сообщила 22 сентября официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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