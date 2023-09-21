Лавров начал встречу с генсеком ООН Гутерришем

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, сообщила 22 сентября официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, сообщила 22 сентября официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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