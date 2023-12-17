Симулятор парка развлечений Park Beyond получил DLC на тему мультфильма Побег из к...

Симулятор парка развлечений Park Beyond получил DLC на тему мультфильма Побег из курятника 2Park Beyond, изданная Bandai Namco Entertainment America, в сотрудничестве с анимационной студией Aardman, удостоенной премии Оскар, получила тематический мир Chicken Run: Dawn of the Nugget.
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