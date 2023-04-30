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Кучеров остался без очков в 6-м матче с «Торонто»: 2 броска, 5 потерь и «минус 1» за 20:44. У него 1+5 в серии

«Тампа» проиграла «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 1:2 ОТ в шестом матче). Российский форвард «Лайтнинг» не набрал очков в двух последних играх.

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