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Аргументы и Факты

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Шеремет: энергетика Украины проживет не более двух месяцев

Шеремет: энергетика Украины проживет не более двух месяцев

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что нынешнее состояние украинской энергетической инфраструктуры, а также продолжающиеся удары по объектам энергетики, могут серьезно осложнить подготовку страны к предстоящему отопительному сезону.

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