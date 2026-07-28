Шеремет: энергетика Украины проживет не более двух месяцев

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что нынешнее состояние украинской энергетической инфраструктуры, а также продолжающиеся удары по объектам энергетики, могут серьезно осложнить подготовку страны к предстоящему отопительному сезону.
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