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Под русофобов глубоко копают. И тюрьма по ним уже «плачет» …

Под русофобов глубоко копают. И тюрьма по ним уже «плачет» …

НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Самарская область, где царствует губернатор Азаров, входит в тройку гиперрусофобских, опережая Челябинскую (губернатор Текслер) и Свердловскую (губернатор Куйвашев).

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Комментарии
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Наталья Иванова
На фронт их! Траншеи копать!
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12 час.
Alex Nемо
Дай то Бог чтобы это не было просто очередной предвыборной игрой.
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12 час.
Людмила Лиханова
Читайте внимательно. Пока нет статьи про русофобию этих ...можно привлечь по другим не менее страшным для них статьям.
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10 час.

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