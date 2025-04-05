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Царьград

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894 шайбы! Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки

894 шайбы! Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки

Почему больше никто не смог этого сделать. Долгожданное событие, которое с нетерпением ожидали поклонники хоккея по всему миру, случилось – Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах! Русский хоккеист, капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" 4 апреля (в России было уже 5-е) оформил дубль в игре с "Чикаго Блэкхокс".

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