894 шайбы! Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки

Почему больше никто не смог этого сделать. Долгожданное событие, которое с нетерпением ожидали поклонники хоккея по всему миру, случилось – Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах! Русский хоккеист, капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" 4 апреля (в России было уже 5-е) оформил дубль в игре с "Чикаго Блэкхокс".