An attorney for the Trump administration argued Wednesday that President Trump has broad authority to deploy the National Guard in Washington, D.
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