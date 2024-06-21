Оскорбивший на национальной почве сербов и македонцев Даку попросил прощения

Футболист сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку, который после матча Евро-2024 против сборной Хорватии подошел к трибуне албанских фанатов и стал выкрикивать оскорбления в сторону македонцев и сербов, в социальных сетях принес извинения за свой поступок.