Оскорбивший на национальной почве сербов и македонцев Даку попросил прощения

Футболист сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку, который после матча Евро-2024 против сборной Хорватии подошел к трибуне албанских фанатов и стал выкрикивать оскорбления в сторону македонцев и сербов, в социальных сетях принес извинения за свой поступок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии