Повестку G20 «украинизировать» не вышло

ATACMS, ядерная доктрина и «Северные потоки»: главное для РФ на саммите в Бразилии. Россия считает для себя позитивными итоги саммита «группы двадцати» (G20), который завершил работу во вторник в Рио-де-Жанейро, — с такой оценкой выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавлявший делегацию нашей страны на этом международном форуме.