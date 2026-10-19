«Воронежские новости» поднялись на четвёртое место в рейтинге электронных СМИ Воронежа. По данным «Дзен» за 12-16 октября, мы улучшили позицию сразу на три строчки.
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