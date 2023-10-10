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В Израиле супруги погибли, защищая своих детей от террористов

В Израиле супруги погибли, защищая своих детей от террористов

Пресса Израиля сообщила душераздирающую историю семейной пары Адара и Итай Бердичевских, израильтян, которым в ходе нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС удалось спасти собственных десятимесячных близнецов, однако самим лишиться жизней.

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