В Израиле супруги погибли, защищая своих детей от террористов

Пресса Израиля сообщила душераздирающую историю семейной пары Адара и Итай Бердичевских, израильтян, которым в ходе нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС удалось спасти собственных десятимесячных близнецов, однако самим лишиться жизней.
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