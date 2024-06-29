Коваленко: зимой на Украине не будет электричества по 12 часов в сутки

Зимой 2024-25 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки. Такое развитие событий в интервью киевской газете "Дело" спрогнозировал глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.
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