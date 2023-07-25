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Белгородские власти не будут восстанавливать дома богатых жителей

Белгородские власти не будут восстанавливать дома богатых жителей

Им и сами такое должно быть по карману, считает Владимир Перцев Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев предложил исключить из плана по восстановлению после обстрелов ВСУ два дома в селе Нижний Ольшанец, сообщает РБК.

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