Ганчев ответил на слова Зеленского об обмене территориями

Политика как она есть

Руководство Украины может получить только участок земли «метра на два» и без всякого обмена. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, передает РИА Новости.