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Ганчев ответил на слова Зеленского об обмене территориями

Ганчев ответил на слова Зеленского об обмене территориями

Руководство Украины может получить только участок земли «метра на два» и без всякого обмена. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, передает РИА Новости.

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