Мировое обозрение

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«Безбашенная» атаманша Маруся Никифорова

«Безбашенная» атаманша Маруся Никифорова

В 20-е годы почти все фотографии героини статьи были уничтожены. Но на этом, сделанном мной коллаже с портретами четырёх атаманш (три из них – придуманные) есть единственная достоверная – из тюремного архива Сегодня мы продолжим рассказ о М.

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