НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина каюмова (Хорошая)
    Сколько же таких "блиновских"?посмотришь на таких и думаешь :"А на хрена работать,вешай лапшу и живи в радость, и буд...Елена Блиновская ...
  • Сергей Oблезов
    Россиянам глубоко плевать на ,что он там ностальгирует! Не надо тупым журналюгам напоминать об этом бздулявом  недоно...Даня Милохин ност...
  • Стефания Новак
    Нельзя договариваться! Опять обманут, если Зе открыто говорит об уничтожении Путина! Почему лукашенко за зеленского и...«Надо договариват...

Военнослужащим группировки войск «Центр» передали икону «Святых Небесных Покровителей Воинства Российского»

Военнослужащим группировки войск «Центр» передали икону «Святых Небесных Покровителей Воинства Российского»

Она была доставлена на передовые позиции Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в расположение войск группировки «Центр» была доставлена икона «Святых Небесных Покровителей Воинства Российского».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх