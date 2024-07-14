Военнослужащим группировки войск «Центр» передали икону «Святых Небесных Покровителей Воинства Российского»

Она была доставлена на передовые позиции Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в расположение войск группировки «Центр» была доставлена икона «Святых Небесных Покровителей Воинства Российского».
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