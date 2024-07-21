«В полном восторге от маршрута»: экипаж команды «КамАЗ-мастер» поделился впечатлениями после ралли-марафона

Шелковый путь по ухабистым дорогам завершился победой для нашей команды КамАЗ Мастер. Гоночный маршрут в этом году проложили через Горный Алтай — там стартовали команды и плавно перешел на территорию Монголии.
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